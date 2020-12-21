Золотодобытчиков в Кузбассе оштрафовали на 2,8 миллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После проверок, инициированных министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса, выяснилось, что далеко не все золотодобывающие предприятия соблюдают законодательство.

Благодаря работе министерства природных ресурсов и экологии в Тисульском, Таштагольском и Гурьевском районах выявили и пресекли ряд нарушений при золотодобыче. Обнаруживать нарушения помогали экологи, эксперты Всемирного фонда дикой природы и просто еравнодушных кузбассовцы.

В отношении 13 золотодобывающих предприятий: ООО «Сисим», ООО ЗДК «Берикуль», ООО «Сибресурс», ООО «Тулунчук», ООО «Воскресенка», ООО «Диабаз», ООО АС «Золотой полюс», ООО «Кузбассзолото», ООО «Аурум», ООО «ГК-Сибирь», ООО «Артель «Восточная», ООО «Бирюлинский», ООО «Южкузбассзолото» специалисты министерства провели проверки и выявили многочисленные нарушения. Так, отвалы водоразмываемых грунтов располагались на водосборной площади, а воду из отстойников сбрасывали в реку. В отношении предприятий-нарушителей возбудили более 20 административных дел. Они получили штрафы за несоблюдение требований природоохранного законодательства на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Кроме того, деятельность ООО ЗДК «Берикуль» судом была приостановлена на 20 суток.

Кроме того, в 2019 году Сергей Цивилев обратился к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации и попросил выдачу лицензий на разработку месторождений россыпного золота на территории области.

- В результате с 2020 года Федеральное агентство по недропользованию перестало принимать заявки на лицензирование россыпных месторождений от золотодобывающих предприятий по «заявительному» механизму, то есть в упрощенном порядке. Теперь получить лицензию можно только через аукцион или конкурс, - отметил замгубернатора Андрей Панов.