В Кузбассе мальчик вышел из родительской машины и пропал Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе маленький мальчик вышел из родительской машины и пропал. Об это полицейским сообщила мать ребенка.

В отдел полиции Новокузнецка обратилась женщина и сообщила, что пропал ее восьмилетний сын. Как выяснилось, горожанка приехала с ним в детский сад за дочерью и оставила мальчика в салоне одного. Когда женщина вернулась к машине, то дверь оказалось открытой, а внутри никого не было. Сначала она пыталась самостоятельно разыскать сына, но поиски ни к чему не привели, и тогда новокузнечанка обратилась в полицию.

В ходе беседы с обеспокоенной матерью выяснилась важная деталь – при себе у мальчика мог быть смартфон, который та оставила ему поиграть. Полицейские позвонили на телефон, и им ответила незнакомая женщина, которая оказалась продавцом одного из магазинов. Оказалось, что мальчик расстегнул ремни безопасности, пошел гулять и заблудился. Когда школьник зашел в торговую точку, продавец сразу же обратила на него внимание, так как малолетний ребенок находился без сопровождения взрослых.

-Инспекторы по делам несовершеннолетних передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу, напомнив, что не следует оставлять детей одних в автомобиле даже на непродолжительное время, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.