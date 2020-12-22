В Кузбассе создан новый камерный оркестр. Фото: Министерство культуры Кузбасса.

Накануне в филармонии Кузбасса состоялся концерт-презентация нового камерного оркестра, который будет теперь выступать преимущественно в труднодоступных селах и поселках. Гастроли пройдут в тех территориях региона, где нет больших концертных площадок.

Выступления камерного оркестра в провинциальных районах и округах региона помогут решать задачи национального проекта «Культура» по развитию культуры малых и средних городов, повышению качества и доступности культурных услуг.

На первом концерте в филармонии «Orchestra da camera cквозь века» зрители погрузились в музыку Баха, Вивальди и Генделя. А завершилось выступление музыкой Пьяццоллы.

– В составе вновь созданного творческого коллектива 19 профессиональных музыкантов из Губернаторского симфонического оркестра, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.