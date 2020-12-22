Кемеровчане украли в магазине мультикассу. ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

Двое приятелей решили разжиться деньгами. Способом для обогащения они выбрали кражу.

32-летний кемеровчанин и его 17-летний приятель уже были судимы за кражи, но это не удержало их от совершения еще одного преступления. Мужчины зашли в один из магазинов на бульваре Строителей и украли там платежный терминал – мультикассу. На улице злоумышленники принялись разбирать мультикассу, чтобы извлечь из нее деньги, однако завершить начатое им не удалось.

Пока приятели пытались открыть мультикассу, очевидцы преступления сообщили об этом стражам порядка. Уже через несколько минут на место преступления прибыли бойцы Росгвардии. Похитители мультикассы бросили свою добычу и попытались убежать от росгвардейцев, но те их догнали и задержали.

- Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.