Новокузнецкие спасатели сберегли от ампутации палец горожанина

Спасатели помогли снять кольцо с пальца пострадавшего. Фото: Агентство по защите населения и территории Новокузнецка.

Накануне утром сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка помогли молодому человеку снять с пальца кольцо.

Когда-то это кольцо было для пострадавшего весьма желанным, а теперь парень испробовал множество способов, но так и не смог самостоятельно избавиться от подарка. Между тем его палец сильно опух, поэтому ему пришлось за помощью обращаться к спасателям. Профессионалы сумели аккуратно при помощи специального аварийно-спасательного инструмента, разрезать кольцо, не причинив при этом повреждений пальцу.

– Этот случай не является редким в практике спасателей, – сообщили в пресс-службе ведомства, напомнив, – Подобные происшествия могут привести к достаточно серьезным печальным последствиям, вплоть до ампутации пальца. Поэтому надо вовремя обращаться за профессиональной помощью.