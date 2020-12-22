В Кузбассе выросла средняя зарплата Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кемеровостат опубликовал свежие данные по средней заработной плате. Как оказалось, за 10 месяцев 2020 года она выросла на 2,8 процента – в сравнении с тем же периодом год назад.

Больше всего, по данным Кемеровостата, зарабатывают кузбассовцы, занятые научными исследованиями и разработками. Их средняя зарплата составляет 61 664 рубля. Несколько меньше – угольщики: 59 383 рубля. Те, кто занят производством кокса и нефтепродуктов зарабатывают 55 034 рубля.

Средняя зарплата металлургов составила 54 352 рубля, а тех, кто производит химические вещества – 52 222 рубля. У финансистов и страховщиков также довольно высокая средняя зарплата – 52 534 рубля. Медики, по данным Кемеровостат, зарабатывают 40319 рубля.

Невыгоднее всего быть в Кузбассе человеком, занятым на производстве кожи и изделий из нее – в этом секторе зарплата составляет лишь 12 600 рублей. В производстве одежды – 13 633 рубля, а в полиграфии – 16 199 рублей. Также весьма скромные зарплаты у обработчиков древесины и производителей из дерева и пробки – 21 175 рублей, а у мебельщиков – 24 630 рублей.