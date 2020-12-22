Переменчивый «Маршрут доблести» заработал в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке запустили «Маршрут доблести». Это два троллейбуса, оформленные в фирменном стиле, которые будут переходить с одного маршрута на другой.

На своей странице в соцсетях глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о запуске «Маршрута доблести» - так называются два брендированных троллейбуса, оформленных в фирменном стиле. Определенного маршрута у них не будет, зато оба троллейбуса можно будет увидеть на маршрутах № 3, 5, 6 и 1. Во время движения в салоне будут транслироваться аудиоролики о трудовых подвигах предприятий и горожан. К слову, первыми пассажирами троллейбуса стали ветераны промышленных предприятий Новокузнецка.

Отметим также, что оба троллейбуса были полностью восстановлены специалистами Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Здесь полностью восстановили кузов, покрасили, поменяли сиденья, покрытие пола, отремонтировали салон.