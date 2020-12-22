Скорая помощь, грузовик и три легковушки столкнулись в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Во второй половине дня во вторник, 22 декабря, на улице Терешковой в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, грузовика и кареты скорой помощи.

Фото и видео с места ДТП появилось в социальных сетях. Камеры зафиксировали разбитую машину скорой помощи и легковые автомобили. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции: им предстоит установить причины и обстоятельства ДТП, а также степень вины каждого из водителей.

- На данный момент известно лишь количество участников ДТП: три легковых автомобиля, один грузовой и скорая помощь, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Несмотря на массовость дорожно-транспортного происшествия, пострадавших в нем нет.

- Никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался, - прокомментировал пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.