Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новокузнецка Сергей кузнецов сообщил о начале в городе массовой вакцинации от коронавируса. Она должна начаться уже на следующей неделе.

«В Новокузнецке на следующей неделе любой желающий сможет поставить вакцину «Гам Ковид ВАК» («Спутник V»), - написал глава в своем Instagram. - Несмотря на то, что количество заболевших пошло на спад, но число все еще остается стабильно большим (около 30-40 человек регистрируем ежедневно). Поэтому риск заражения COVID-19 по-прежнему существует».

Также он напомнил, что Кузбассом уже получено более трех тысяч доз, вакцинированы - 1272 человека. Сам мэр привился 14 декабря , его самочувствие хорошее. Второй этап вакцинирования пройдет после новогодних праздников.

«Уже с понедельника, 28 декабря у новокузнечан появится возможность записи через официальный сайт #врач42, на следующей неделе Минздрав реализует возможность записи через колл - центр КМИАЦ по единому номеру», - добавил Сергей Кузнецов.