В Кемерове в мороз затопило целую улицу. Фото: Анна ПОЗОЛОТИНА

В Кемерове в мороз затопило целую улицу. Об этом вечером во вторник, 22 декабря, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на улице Ворошилова в Ленинском районе недалеко от поворота с проспекта Ленина. Об этом рассказала одна из горожанок, чей маршрут как раз пролегал по данной улице.

- Сначала даже не поняла, что происходит, откуда вода льется. Скорее всего, трубу где-то прорвало. Но непонятно было, холодная или горячая. Вероятно, холодная, потому что пара не было, - делится впечатлениями женщина. - Все автомобилисты на этом участке сразу же снижали скорость, старались соблюсти дистанцию. Правда, думаю, завтра я уже здесь не поеду, не дорога, а самый настоящий каток будет - сплошное самоубийство.

В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.