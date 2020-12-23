Студенты из Кузбасса спасли замерзавшего на улице мужчину Фото: Екатерина РОМАНОВА

Выступить в роли спасателей пришлось двум студентам-второкурсникам из Новокузнецка. Сначала они спасли от обморожения мужчину. Потом - врачей скорой помощи - от этого мужчины.

Два курсанта Кузбасского института ФСИН России шли по улице Новокузнецка, когда увидели лежащего на снегу мужчину. Он, судя по всему, лежал там уже давно. Мимо проходили люди, но никто из них не остановился, чтобы помочь горожанину. К слову, он был нетрезв: об этом говорил явный запах.

- Мы нашли его на улице, он лежал на снегу, а люди проходили мимо, - рассказал о происшествии один из его участников, курсант 2-го курса Алексей Спивак.

Вскоре приехала скорая, и курсанты помогли двум женщинам-медикам погрузить мужчину в салон машины. Внезапно пришедший в себя горожанин стал вести себя агрессивно и неадекватно.

- Мы не могли позволить продолжаться подобному: все-таки двум женщинам-медработникам сложно было бы справиться с ним, поэтому решили сопроводить до больницы, - добавил его однокурсник Евгений Пьяных.

Студенты, спасшие горожанина от обморожения, а медиков - от горожанина. ФОТО: пресс-служба КИ ФСИН России.

Об этом обычном для любого нормального человека поступке молодые люди сразу забыли, но в адрес руководства Кузбасского института ФСИН России от главного врача ГБУЗ КО «НССМП» Новокузнецка Алексея Шумкина пришло письмо. В нем он попросил поощрить курсантов за проявленное неравнодушие и к пациенту, и к бригаде скорой помощи, которая могла пострадать от агрессии пациента.

- В настоящее время решатся вопрос о поощрении курсантов, - сообщает пресс-служба Кузбасского института ФСИН России.