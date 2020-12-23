В Кузбассе снова продлен режим домашней изоляции для пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снова продлен режим домашней изоляции для пенсионеров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Согласно изменениям, внесенным в действующие меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, до 20 января продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше.

Однако пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Исключением являются и случаи, когда нужно покинуть дом в связи с семейными нуждами, в иных экстренных и бытовых ситуациях.

- Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - добавили в штабе.