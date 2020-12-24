В Кузбассе во время новогодних праздников будет дежурить более тысячи спасателей. В регионе обсудили действия при режиме повышенной готовности.- На время новогодних праздников в Кузбассе будут приняты дополнительные меры безопасности, в том числе увеличено количество находящихся в режиме повышенной готовности спасателей. Ежедневно к выезду на место возможной чрезвычайной ситуации будут готовы более тысячи сотрудников МЧС и пожарных, - сообщил губернатор Сергей Цивилев на прошедшем заседании комиссии правительства Кузбасса по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время новогодних праздников в Кузбассе будет круглосуточно дежурить группа регионального МЧС в составе 710 человек и 214 единиц спасательной техники. Также организуют круглосуточную работу четырех опорных пунктов тушения пожаров в составе 96 человек и 33 спецмашин и аэромобильной группировки - это 100 человек и 20 единиц техники, которых доставят на место пожара самолетами или вертолетами. Кроме того, в праздники в режиме повышенной готовности будут находиться четыре отряда военизированных горноспасательных частей и отряд быстрого реагирования.Помимо этого, к несению службы готовы 170 подразделений добровольной пожарной охраны сельских муниципалитетов региона. На случай ЧС на автомобильных дорогах оборудованы 95 пунктов обогрева и питания с термосами, одеялами, валенками, теплой одеждой для водителей и пассажиров.