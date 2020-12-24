36-летнюю жительницу Киселевска обманули, и она лишилась квартиры. Бороться за восстановление справедливости пришлось три года.Еще три года назад в Киселевске 36-летняя женщина, зная о психическом заболевании знакомой, обманным путем заключила с ней договор купли-продажи квартиры, которая принадлежала потерпевшей и ее двум несовершеннолетним детям. Прокурорская проверка выяснила, что ставшая бездомной киселевчанка даже не знает, за какую сумму она якобы продала свою квартиру, да и деньги за нее не получала. Кроме того, она инвалид третьей группы и состоит на учете у врача-психиатра. Экспертиза установила, что владелица жилья на момент подписания договора страдала умственной отсталостью и не могла понимать значения своих действий.- В текущем году похищенная квартира возвращена потерпевшей, и семья вернулась в свое жилье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - А недавно суд вынес мошеннице приговор и назначил в наказание три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.