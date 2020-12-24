В одном из кузбасских поселков накануне произошло ЧП: здесь месячный ребенок отравился марганцовкой.О чрезвычайном происшествии сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. Сигнал о ЧП в поселке Чугунаш поступил на пульт диспетчера скорой помощи около восьми часов утра. Как оказалось, месячному младенцу в рот попала сухая марганцовка. По предварительным данным, это произошло по неосторожности.В пресс-службе также отметили, что ребенка незамедлительно доставили в детскую больницу города Новокузнецка. Здесь врачи оказывают ему всю необходимую помощь.