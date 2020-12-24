Аномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40.В ночь на пятницу, 25 декабря, в регионе ожидается от -13… -18 до -23… -28 градусов. По югу будет немного теплее: -7… -12. Днем температура воздуха не изменится, будет идти снег, местами - метели. Порывы северо-западного ветра достигнут 13-18 метров в секунду.В ночь на субботу, 26 декабря, столбики термометров повсеместно опустятся до -30… -35 градусов, а местами и до -43. День будет ненамного теплее: воздух «прогреется» лишь до -25… -30 градусов, местами - лишь до -38. Ветер сменит направление на северное, а его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Ночью возможен снег, а вот днем вероятность осадков невелика.Ночь на воскресенье будет еще более холодной: -33… -38, а местами и до -45 градусов. Днем ожидается -27… -32 градуса, местами - до -40. Скорость северного ветра не превысит 2-7 метров в секунду, осадков не ожидается.Следующая ночь, на понедельник, 28 декабря, будет еще более холодной. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура опустится до -35… -40, местами - до -47 градусов. День также будет аномально холодным: -30… -35, в некоторых районах - до -40. Слабый ветер и небольшая вероятность осадков.