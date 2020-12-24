В Кузбассе уже вовсю идет кампания по вакцинации от коронавируса. один из медиков, уже поставивший вакцину, рассказал, почему он решил сделать это и как себя чувствует.Дмитрий Илюшиков – фельдшер Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского рассказал, почему решил поставить прививку от коронавируса. по словам фельшера, он сразу же решил, что примет участие в кампании, и уже 21 декабря ему сделали первую прививку.- Особых изменения в моем самочувствии не выявлено. На «Госуслугах» я веду дневник своего самочувствия. Надеюсь, что второй компонент, который будет поставлен через 21 день после первого, пройдет так же хорошо и без осложнений, - отметил Дмитрий Илюшиков.Фельдшер отметил, что вакцинация поможет замедлить распространение инфекции и поможет создать коллективный иммунитет.- Впереди нас ждут новогодние праздники. Как мы их проведем, зависит от нашего здоровья. Сделать прививку – значит обезопасить себя и своих близких от этой страшной инфекции, - резюмировал врач. - Берегите себя и будьте здоровы.