В Кузбассе началась пора елок. В Кемерове одной из зажегшей свои огоньки стала не лесная красавица, а автоелка.Полицейские Кузбасса провели флешмоб, в котором приняли участие 52 патрульных автомобиля. Все машины выстроились в форме цифры 2021 и гигантской автоелки. Как и полагается, по команде самого настоящего Деда Мороза «Раз, два, три – елочка, гори!» она засяля яркими огоньками – желтыми, синими, красными и белыми.- Таким необычным образом полицейские напомнили кузбассовцам о приближении праздника, необходимости соблюдать Правила дорожного движения и о том, что в наступающем году сотрудники ГИБДД всегда будут готовы прийти помощь гражданам, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемервоскойобласти.Отметим, что флешмоб проходил в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».