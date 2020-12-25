Запуск резервного центра для обработки звонков - финальный этап создания региональной «Системы-112». С нового года она будет запущена в Кузбассе в режиме постоянной эксплуатации.Готовность к работе центра-дублера проверили первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Константин Стефанский и начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.- Пуск резервного центра делает возможной эксплуатацию всей «Системы-112» в Кузбассе даже в условиях перегрузки из-за массовых обращений либо при отключениях электроэнергии на муниципальных подстанциях. То есть жители любого города и района области смогут дозвониться по номеру 112 в любом случае. Их обращения будут максимально оперативно обработаны независимо от того, откуда они звонят, а исполнение каждого запроса - отслежено, - пояснил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Константин Стефанский.