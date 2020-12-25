Уже в следующем году в Новокузнецке начнется строительство новой поликлиники. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.Вместе с неравнодушными жителями Абашева мэр побывал на месте будущего строительства 4-й поликлиники.- Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал мне поручение вместе с организацией «Кузбасспроект» разработать предпроектную документацию и техническое задание на подготовку целого комплекса проектно-сметной документации на строительство этой поликлиники, - сообщил глава города в социальных сетях. - Мы сегодня ознакомили жителей, показали им все задумки, показали предпроектные предложения.По словам мэра, в здании будет три этажа. Оно будет построено по современным стандартам и доступно для маломобильных граждан. Здесь предусмотрены не только кабинеты для приема узкими специалистами, но и кабинет физиотерапии. До апреля 2021 года проект должен пройти экспертизу, и уже во второй половине года город получит финансирование и начнет строительство поликлиники.Также глава города побывал в 11-й больнице и отметил улучшения, которые наступили здесь.- К примеру, раньше в учреждении не было лифта. Иной раз доходило до того, что не всегда получалось организовать прием тяжелобольных пациентов. Их приходилось транспортировать по лестнице. Сейчас эта проблема решена, - отметил Сергей Кузнецов. - Кроме того, заканчивается подготовка проектно-сметной документации для комплексного ремонта, который планируют начать уже весной следующего года.