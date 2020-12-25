В Кемерове в скором времени планируют начать строительство двух новых дорог в новом микрорайоне ЖК «Верхний бульвар».Одна из дорог станет продолжением бульвара Строителей, а вторая станет улицей-дублером улицы Марковцева. На сегодняшний день готовы проекты обеих дорог.- Администрация Кемеровской области и администрация города Кемерово включили строительство дороги – продолжения бульвара Строителей и дублера улицы Марковцева - в федеральную программу на строительство 2021 года, - сообщает застройщик на своей странице в сети инстаграм.Отметим также, что протяженность продолжения бульвара строителей составит 1,345 километра, а дублера улицы Марковцева – 500 метров.