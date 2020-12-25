Нет ничего более ценного, чем полученные в нужный момент знания. Это хорошо известно специалистам Медиашколы НКО. Именно поэтому в понедельник, 28 декабря, они проведут конференцию «Онлайн-понедельник».Основной темой онлайн-конференции станут вопросы, которые чаще всего задают представителям некоммерческих организаций. Так, будут затронуты темы, как новостями НКо заинтересовать медиа-пространство, как привлечь журналистов к освещению работы общественников.28 декабря в прямом эфире Медиашколы будут выступать Александр Чекшин, Юлия Загитова и Кристина Селезнева.Александр Чекшин – руководитель проекта «Открытые НКО». Он расскажет о своем опыте взаимодействия с медиа и о наиболее актуальных форматах подачи материала.Юлия Загитова, основатель Медиашколы НКО, посвятит свой блок конференции одному из важных вопросов – как выстроить личные коммуникации с журналистами.Кристина Селезнева – руководитель направления связей с общественностью благотворительного фонда «Дети-Бабочки». За ее плечами уже имеется успешный опыт создания промо-акци со средствами массовой информации, и Кристина Селезнева готова поделиться им.Конференция «Онлайн-понедельник» начнется 28 декабря в 10.00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.Справка КПМедиашкола НКО - команда экспертов, которая делится опытом медиапродвижения с некоммерческими организациями. Проект существует с 2018 года. Только в 2020 году участниками Медиашколы НКО стали около 5000 человек – блогеров, представителей некоммерческих организаций, журналистов.