Кузбассовцы могут воспользоваться уже 32 безопасными ледовыми дорогами. Восемь переправ обустроены для движения на автомобилях через водоемы в городах Мыски, Междуреченск, в территориях Яйского и Чебулинского округов, а также в Новокузнецком районе. Двадцать две переправы открыты для пешеходов в Юрге, Мариинске, Междуреченске, в Новокузнецком и Таштагольском районах, а также в Крапивинском, Чебулинском, Яшкинском, Промышленновском, Яйском и Кемеровском округах.Еще две переправы предназначены для гужевого транспорта на реке Томь между деревнями Верх-Тайменка – Нижняя Тайменка Яшкинского округа и на реке Яя в одноименном поселке.– Специалисты ГИМС МЧС России проводят оценку состояния льда, проверяют оснащенность переправы средствами спасения, наличие информационных аншлагов, указывающих на соблюдение необходимой дистанции и максимальной нагрузки на лёд и вид переправы, – пояснили в ведомстве.Всего в Кузбассе планируется открыть более 40 ледовых дорог.