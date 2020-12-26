12-летняя Екатерина Казибекова из Новокузнецка спасла маленького ребенка из горящей квартиры. За это ее наградили Памятной медалью Совета Федераций Федерального Собрания РФ.Екатерина Казибекова – обычная школьница, учится в шестом классе школы №24 города Новокузнецка. Если не считать того, что она – первый житель Кузбасса, удостоенный Памятной медали. Девочка получила награду за то, что не растерялась в трудную минуту.В тот день, 4 февраля 2020 года, на улице Ленинградской загорелся дом. Возможно, кто-то другой и запаниковал на ее месте, но Екатерина решительно зашла в задымленную комнату, которая находилась рядом с очагом пожара, взяла на руки 4-летнего ребенка и вместе с ним вышла на улицу. При этом школьнице пришлось идти по заполненному едким дымом коридору.За проявленное мужество в экстремальной ситуации, Екатерину Казибекову наградили Памятной медалью Совета Федераций Федерального Собрания РФ. Распоряжение о награждении подписала Председатель Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.Отметим, что эта медаль была учреждена в октябре 2020 года, и на сегодняшний день лишь 140 россиян награждены ею.