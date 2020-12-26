Вечерний Новокузнецк, преобразившийся в преддверии Нового года, стал еще ярче. Сразу на двух городских площадях появилась 3D-иллюминация.Ажурная семья оленей поселилась в Саду Алюминщиков, что в Кузнеком районе Новокузнецка. Рядом с ними расположились сани Деда Мороза и светодиодная селфи-зона. Горожане уже оценили по достоинству яркое убранство Сада и с удовольствием фотографируются рядом со светящимися оленями и санями.А на главной площади города – Площади общественных мероприятий – накануне вечером появилась 3-метровая карета, запряженная двойкой лошадей. Промчаться по площади в ней не получится, а вот сфотографироваться можно. Неподалеку от 3D-кареты также находится яркая фотозона.Новогодние световые конструкции общей стоимостью порядка 3,5 миллиона рублей были изготовлены в Санкт-Петербурге. Это – подарок одного из металлургических предприятий городу.