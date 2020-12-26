Товарный поезд врезался в грузовой автомобиль «Газель». ДТП произошло на участке Белово – Бачаты.Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового поезда и грузового автомобиля произошло утром 26 декабря в 12.50. Машинист грузового состава приближался к железнодорожному переезду на 241 километре на участке Белово – Бачаты, когда заметил выехавший на пути грузовой автомобиль «Газель». При этом переезд оборудован светозвуковой сигнализацией, и момент, когда водитель грузовичка подъехал к путям, сигнализация работала.Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.- В результате ДТП никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло, - сообщает пресс-служба РЖД. - Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.