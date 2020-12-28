МЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности.В понедельник, 28 декабря, в регионе по-прежнему будут наблюдаться аномальные морозы. В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур по возможности стоит отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.- В случае выезда предпримите все меры, чтобы не допустить неисправностей автомобиля в пути и вызванной этим аварийной остановки. В дорогу возьмите теплые вещи, минимальный набор инструментов, проверьте зарядку батареи мобильного телефона, - напомнили в ведомстве. - Помните, что в сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге. Использование открытого огня при отогреве автомобиля может привести к пожару!В быту следует тщательно следить за исправностью оборудования в домах с системами печного, водяного и газового отопления. Недопустимо оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Эксплуатация неисправных электронагревательных приборов или обогревателей кустарного производства может привести к пожару.