В Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк.Мэр в своем Instagram вечером в воскресенье, 27 декабря, написал об усиленном режиме работ всех служб жизнеобеспечения в связи с низкими температурами. При этом он отметил, что батареи в домах жителей греют в соответствии с требуемыми параметрами, а на непредвиденный случай в полной готовности находятся аварийные бригады.«Напоминаю, что в условиях низкой температуры необходимо соблюдать меры безопасности. Одевайтесь теплее и ограничьте длительное пребывание на открытом воздухе, - написал мэр. - Круглосуточно работает телефон горячей линии Кемеровской службы спасения : (384-2) 77-05-05, телефон Единой дежурно-диспетчерской службы: 112».В понедельник, 28 декабря, по словам Ильи Середюка, будет усилен контроль за выпуском общественного транспорта. Он будет работать по расписанию буднего дня. Информацию можно узнать на сайте УЕЗТУ или по многоканальному телефону справочной службы: (384-2) 57-46-57.