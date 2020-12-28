Ледяная стужа сковала Кузбасс в последние дни декабря. Новогодним сюрпризом станет для жителей региона относительное тепло под Новый год. Правда, продлится оно недолго.В ночь на вторник, 29 декабря, синоптики прогнозируют -28… -33 градуса, местами - до -39. Ночью вероятность осадков невелика, днем возможен слабый снег. Скорость южного ветра не превысит 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -15… -20 градусов, местами будет до -25.В ночь на среду, 30 декабря, ожидается от 18 до 23 градусов мороза, местами - до -29. Ветер сменит направление на юго-западное, а его порывы усилятся до 12 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до -11… -16 градусов.В ночь на 31 декабря столбики термометров опустятся лишь до -14… -19 градусов, местами - до -25. Дневная температура будет держаться в прежних пределах. Местами пройдет небольшой и умеренный снег, а порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.В ночь на 1 января в Кузбасс вновь придут холода. Ветер сменит направление на северо-западное, будет порывистым и принесет стужу. Столбики термометров опустятся до -27… -32 градусов, а местами - до -37. В некоторых районах пройдет слабый снег. В первый день нового года столбики термометров будут держаться на отметках -20… -25 градусов, местами - до -30.В ночь на 2 января ожидается от 32 до 37 градусов мороза. Местами морозные туманы, дым, дымка, скорость юго-восточного ветра будет достигать 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -28… -33 градусов.