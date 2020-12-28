Теплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляниям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января.Новогодняя ночь будет морозной – об этом сообщает кемеровский гидрометцентр. Так, в ночь на 31 декабря столбики термометров будут держаться в пределах -14…-19 градусов, лишь местами они опустятся до -25. Последний день уходящего года и вовсе будет по-зимнему теплым: всего -11…-16 градусов.. пройдет снег.А уже в новогоднюю ночь придет похолодание: температура опустится до -27…-32 градусов, а местами – и до -37. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, а его порывы могут достигать 12 метров в секунду.Днем 1 января холода также не отступят: ожидается от 20 до 25 градусов мороза, а местами – и до -30 градусов. Так что, собираясь на прогулку или в гости, одевайтесь потеплее.