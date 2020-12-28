В Кузбассе чиновник умышленно сорвал строительства спортивного комплекса с бассейном. Против него было возбуждено уголовное дело.Как установило следствие, в Междуреченске один из руководителей муниципального учреждения города в период с октября 2018 по август 2020 года в рамках муниципального контракта умышленно представил проектной организации техзадание, которое не соответствовало специальным нормам и правилам. В результате фирма выполнила проектные исследования для строительства спорткомплекса с бассейном с неточностями и не в полном объеме. Чиновник, ссылаясь на замечания, отказался подписать программу инженерно-экологических изысканий, потом на основании отрицательного заключения госэкспертизы в одностороннем порядке отказался от исполнения муниципального контракта.-В результате коммерческой фирме был причинен ущерб на сумму порядка 1 миллиона 145 тысяч рублей. Также комиссия Кемеровского УФАС России по предоставленной чиновником информации включила организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Тем самым был причинен вред деловой репутации фирмы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.Нарушение закона было выявлено в ходе прокурорской проверки, а материалы переданы в следственные органы. Свою вину чиновник признал. Суд, рассмотрев все материалы дела, в качестве наказания оштрафовал его на 30 тысяч рублей.