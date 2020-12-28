Министерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий.Так, во время длинных выходных стационары Кузбасса будут работать по графику дежурств в круглосуточном режиме. Амбулаторно-поликлинические отделения — все новогодние каникулы, кроме 1 и 7 января, с 8 до 18.00. Пациенты смогут получить неотложную помощь на дому, и в поликлинике.31 декабря, 3 и 10 января амбулаторно-поликлинические отделения региона будут работать с 8 до 14.00. В случае необходимости пациентам будут выписываться льготные рецепты и листки нетрудоспособности.-Кузбасс полностью обеспечен необходимыми лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции амбулаторно, медорганизации оснащены необходимыми препаратами на все новогодние праздники. Также в достаточном количестве имеется запас кислорода и донорской крови, средств индивидуальной защиты и антисептических средств, - сообщили в региональном минздраве.Также в праздники в области будет работать 235 машин скорой помощи.