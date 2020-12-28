Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений.Так, с 28 декабря по 7 января разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, с участием граждан.Предприятия, которые будут во время мероприятий оказывать услуги общественного питания, должны строго соблюдать санитарные нормы, в том числе: условия хранения при реализации пищевых продуктов и личную гигиену персонала.Все участники праздника обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Тем не менее людям в возрасте 65 лет и старше рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий.Также, согласно документу, организации общественного питания в Рождество, 7 января, смогут работать до 3.00 при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и рекомендаций Роспотребнадзора.