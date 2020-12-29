В Кузбассе семья с детьми двух и четырех лет сгорела при пожаре. По данному инциденту следствием назначен ряд экспертиз.В Анжеро-Судженске во вторник, 29 декабря, в 9.38 поступил сигнал, что после тушения пожара в одном из частных домов обнаружены тела 23-летнего мужчины и 22-летней женщины, детей 2 и 4 лет. По данному факту региональный Следком возбудил уголовное дело.- По версии следствия, в утреннее время жители увидели, что горит дом, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в жилище тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни. По предварительным данным, очаг возгорания располагался около печи, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления, - рассказали в ведомстве.В настоящее время назначен ряд экспертиз, в ходе которых предстоит определить точную причину смерти погибших, а также установить причины пожара.На месте трагедии работают следователи и сотрудники МЧС. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.