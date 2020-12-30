В Кемерове предприятия благоустройства и дорожные службы будут работать в новогодние праздники в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в администрации города.Всего в период с 1 по 10 января на уборку и вывоз снега с городских улиц выйдет 129 единиц спецтехники в дневную смену и еще 96 единиц – в ночную. В арсенале у дорожников находятся грейдеры, самосвалы, тракторные щетки, шнекороторы, погрузчики и другие снегоуборочные машины.Помимо этого очищать от снега остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары, парки и скверы будут 170 дорожных рабочих.Для предотвращения заторов и оказания помощи автомобилистам в период снежных заносов и гололедицы на дорогах города будет дежурить спецтехника. Две мобильные бригады МП «Кемеровогорсвет» будут обеспечивать бесперебойную работу уличного освещения и подключение электроустановок.-По вопросам содержания улично-дорожной сети работает круглосуточный телефон диспетчерской МБУ «Кемеровские автомобильные дороги»: (384-2) 67-00-00, - сообщили в мэрии.