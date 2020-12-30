В Кузбассе женщина, которую лишили родительских прав, незаконно получила на своего ребенка так называемые «путинские» деньги, выплачиваемые в связи с коронавирусом. В результате дело дошло до прокуратуры.В Белове местная жительница решила поживиться за счет своего ребенка, которому по документам матерью уже не является. В 2019 году она была ограничена судом в родительских правах в отношении сына, родившегося в 2017 году. Малышом женщина не занималась с самого его рождения, поэтому утратила как право на личное воспитание ребенка, так и на получение семейных пособий от государства. Однако это не помешало подать весной заявление о единовременной выплате ей как матери несовершеннолетнего ребенка.-В пенсионном органе, осуществлявшем перечисление средств, сведений об ограничении в родительских правах не было, решение было вынесено судом иной территории. В результате она незаконно получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре области.Беловская прокуратура после выявления нарушений обратилась в суд с требованием взыскать с женщины незаконно полученные деньги. Исковые требования полностью удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу оно будет предъявлено к исполнению.