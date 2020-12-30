В Кузбассе завершено проверка по факту разлива нефти на автомобильной дороге. Сейчас эксперты исследуют образцы пострадавшей почвы.В ноябре в Ижморском районе на трассе общего пользования Томск-Мариинск около села Теплая Речка потерявший управление бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. В результате дизельное топливо вытекло и разлилось по участку площадью 120 квадратных метров.На место происшествия выехали работники прокуратуры Ижморского района вместе с государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля безопасности и качества зерна и кадастровым инженером выехали на участок местности, загрязненный нефтепродуктами. С помощью геодезической спутниковой аппаратуры были определены границы розлива нефтепродуктов, а также отобраны пробы почвы для агрохимического и химико-токсикологического обследования.После обследования прокурор обязал собственника бензовоза устранить выявленные нарушения, а также провести мероприятия по сбору и утилизации почвы, загрязненной нефтепродуктами.-В настоящее время проводятся исследования по образцам почвы, после завершения будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры района.