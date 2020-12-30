Крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в рудничном районе построят к июлю 2021 года. Расположен он в Рудничном районе Кемерова.На сегодняшний день строительства выполнено более чем на 45 процентов. На первом этаже двухэтажного здания общей площадью 4726,5 квадратных метра расположатся помещение для занятий на льду, раздевалки для спортсменов, медблок, конференц-зал, инвентарные и мастерские, помещения для персонала. На втором этаже – административные помещения, зал аэробики, тренажерный зал, буфет. Кроме того, в здании запроектированы три входные группы: для посетителей, спортсменов и персонала. Пропускная способность трибуны для зрителей – 273 человека- Всего на эти цели в 2020-2021 годах планируется израсходовать 458 735,03, тысячи рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 264 868,8 тысячи рублей, областного – 8 191,8 тысячи рублей, муниципального – 185 674,43 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Кузбасса. - Строительство спортивного комплекса планируют завершить к концу июня 2021 года.Строительство объекта осуществляется в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014-2024 годы».