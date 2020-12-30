Три человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, умерли в Кузбассе.По данным оперативного штаба, на утро 30 декабря число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом достигло 466 человек. О трех последнх случаях стало известно утром 30 декабря.У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания нервной системы. Она проживала в Белове. У женщина 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске. У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тисуле. Вместе с этим, еще 142 человека заболели коронавирусом за сутки, теперь общее число пациентов с COVID-19 составляет 25 749 человек. Также за минувшие сутки выздоровели 185 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 641 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2642 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4255 человек.