За минувшие сутки в Кузбассе изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с диагностированным коронавирусомЕще у 142 кузбассовцев за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Теперь общее число пациентов с COVID-19 достигло 25 749 человек. Вместе с этим еще 185 пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности от страшной болезни вылечились уже 22 641 человек.Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки еще три пациента с коронаврусом скончались.У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания нервной системы. Она проживала в Белове. У женщина 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске. У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тисуле.Общее число умерших теперь составляет 463 человека.В оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2642 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4255 человек.