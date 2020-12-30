Житель Кузбасса погиб под колесами поезда. Чрезвычайное происшествие случилось ночью.Поезд смертельно травмировал мужчину, который по каким-то причинам оказался на железнодорожных путях. Трагедия произошла в поселке городского типа Промышленная.- Пострадавший, 27-летний мужчина, скончался на месте происшествия, - подтвердил факт происшествия пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причины, по которым оно случилось.