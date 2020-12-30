В Кузбассе полуторагодовалая девочка обварилась кипятком. Ребенка срочно госпитализировали в больницу.Инцидент произошел в Новокузнецке во вторник, 29 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф. Малышка в возрасте одного года и четырех месяцев опрокинула на себя емкость с кипятком. Девочке срочно вызвали скорую помощь, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.-Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное, жизни девочки ничто не угрожает, - сообщил пресс-секретарь КЦМК Антон Дужик.Также он добавил, что в Кузбассе аналогичные случаи с детьми в возрасте до трех лет – не редкость.