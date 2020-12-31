На вооружение сотрудников МЧС Кузбасса поступила новая техника. Ее доставили в регион в рамках оборонного заказа.15 новых автомобилей пополнили боевые расчеты Междуреченского, Осинниковского, Таштагольского, Анжеро-Судженского и Кемеровского пожарно-спасательных отрядов.-Это спецмашины самой последней модификации. Они укомплектованы современными аварийно-спасательными инструментами, в них установлены системы связи, в том числе ГЛОНАСС. Новая партия автомобилей поможет кузбасским спасателям более эффективно работать при ликвидации чрезвычайных ситуаций, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Партия техники состоит из пожарных автоцистерн на базе автомобиля «Урал». Одна машина поступил на вооружение пожарно-спасательного отряда города Осинники. Ее мощность и оснащение позволяют значительно увеличить время работы на месте возгорания без дозаправки. Высокая проходимость техники позволит использовать ее в труднодоступных местах. Также в Кузбасс поступили автомобиль радиационной и химической разведки и мобильный комплекс специальной обработки на базе автомобиля КамАЗ, который может проводить дезинфекцию, дегазацию и дезактивацию. Кроме того, комплекс можно применять при тушении лесных и ландшафтных пожаров.