В Кузбассе на утро 31 декабря еще у 138 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в областном межведомственном оперативном штабе.Таким образом, с начала весны в регионе заболевание выявлено уже у 25887 человек. Также за прошедшие сутки 147 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 22788 человек вылечились от коронавируса.К сожалению, снова выросло число летальных случаев – скончалось два человека.-У мужчины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове, - сообщили подробности в штабе. Общее число смертельных случаев достигло 468.Всего в регионе медицинскую помощь получает 2631 пациент с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4168 человек.