В Кузбассе в новогоднюю ночь температура упадет до -35 градусов в отдельных районах. Прогноз погоды на сутки дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.Ночью 1 января 2021 года по области ожидается -24…-29 градусов, местами до -35. Впрочем, по югу температуры будут более щадящими – до -18..-23 градусов. Днем в регионе термометры покажут все те же -24…-29 градусов, по югу также будет -18…-23. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на восточный, его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Ночью местами возможны порывы до 12 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, ночью и днем пройдет небольшой снег, местами дымка.В Кемерове ночью 1 января будет -27…-29, днем -24…-26. И если ночью пройдет небольшой снег, то днем будет преимущественно без осадков.