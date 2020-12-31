В Кузбассе автоинспекторы спасли мужчину с ребенком, которые оказались в сложной ситуации. Машина, в которой ехала семья, некстати заглохла на трассе.Сотрудники экипажа ДПС при надзоре за дорожным движением на Бызовском шоссе в Новокузнецке обратили внимание на мужчину, который толкал автомобиль Toyota Corolla. По словам водителя, у него закончился бензин, и машина заглохла.Также выяснилось, что в салоне автомобиля находится ребенок, которого инспекторы тут же пересадили в патрульный автомобиль, чтобы согреть.-Вскоре полицейские остановили «ГАЗель» и попросили водителя помочь. Автомобилист с помощью буксировочного троса довез Toyota до ближайшей АЗС. Водитель иномарки поблагодарил всех, кто помог ему в пути, заправился и продолжил путь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.В ведомстве отметили, что в первые дни января ожидаются низкие температуры, поэтому участники дорожного движения должны проявлять осторожность. В случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- 02 (102 – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.