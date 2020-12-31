В города и районы Кузбасса поступило 23 автобуса по программе обновления транспорта. Они предназначены как для городских, так и для междугородних перевозок.-На масштабное обновление общественного транспорта из областного бюджета выделено более 7 миллиардов рублей — в семь раз больше, чем планировалось изначально. Благодаря этому к юбилейному году по муниципалитетам Кузбасса будут курсировать экологичные и комфортные автобусы, приспособленные к сибирским зимам. Всего с начала 2019 года по разным программам обновления транспорта в Кузбасс поступило почти 800 автобусов, еще около 300 ожидаем в первом квартале наступающего 2021 года, — отметил губернатор Сергей Цивилев.Из 23 автобусов 15 - междугородние дизельные автобусы марки ЛИАЗ и восемь городских НефАЗов.ЛИАЗы стоимостью 8 миллионов рублей каждый направлены в автотранспортные предприятия Анжеро-Судженска, Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Ижморского, Мариинска, Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Промышленной, Тайги, Юрги и Яшкина, 2 автобуса останутся в Кемерове. В каждом из них 44 посадочных места, техника работает на дизельном топливе.На маршруты в Кемерове выйдут четыре новых НефАЗа стоимостью более 9,8 миллиона рублей за единицу. Вместимость каждого автобуса — 96 человек, техника работает на природном газе. Также четыре городских дизельных автобуса переданы в Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий и Осинники. Стоимость каждого автобуса — более 8,8 миллиона рублей.