Еще на двух человек пополнился скорбный список умерших пациентов с коронавирусом. об этом стало известно на утро 1 января.По данным оперативного штаба Кузбасса за время пандемии число летальных случаев достигло 470.- У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове.Кроме того, за сутки коронавирус подтвердился еще у 137 человек. В общем, с начала весны в регионе заболевание выявлено уже у 26 024 человек. За минувшие сутки 192 человека вылечились. Общее число выздоровевших - 22 980 человек .Всего в регионе медицинскую помощь получает 2574 пациент с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3672 человек.