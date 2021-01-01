Автомобилист не справился с управлением и улетел в кювет. На помощь ему вовремя подоспели сотрудники полиции.Сообщение о том, что в районе железнодорожного переезда в поселке Малышев Лог с дороги съехал автомобиль, поступило вечером. Когда сотрудники ДПС прибыли на месте ДТП, они обнаружили в снежном заносе автомобиль. Стражи порядка выяснили, что 32-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого он не справился с управлением, и машину вынесло в кювет.- Вернуть машину на проезжую часть он не смог, поэтому обратился в полицию. Сотрудники ГИБДД с участием привлеченной спецтехники помогли достать автомобиль из кювета. Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и продолжил путь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбасские полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- «02» («102» – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8-(3842)-71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.