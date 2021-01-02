Вылетела в кювет и несколько раз перевернулась - так описывает очевидец ДТП с легковушкой, которое произошло в Кузбассе.Один из кузбассовцев стал невольным очевидцем дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе неподалеку от Прокопьевска. Мужчина рассказал, что прямо на его глазах иномарка, ехавшая с большой скоростью, улетела в кювет и несколько раз перевернулась.- Напротив стелы Прокопьевска, на моих глазах машина улетела в кювет. Водитель пьян, ехал на большой скорости 120-130. Был не пристегнут, полетал по салону, разбил лицо, машину кувыркнулась раз десять, - так прокомментировал происходившее очевидец, разместивший фото с места ДТП в соцсетях.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины? приведшие к ДТП. Состояние автомобилиста уточняется.